شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تدعو للاستفادة من الموقع الإلكتروني لفيروس كورونا كوفيد 19 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة الصحة أفراد المجتمع كافة للاستفادة من محتويات الموقع الإلكتروني لفيروس كورونا كوفيد19 ، حيث يُعد المنصة الرئيسة للتوعية الصحية، ويتضمن جميع المعلومات الصحية الصحيحة فيما يخص فيروس كورونا كوفيد 19، بما في ذلك الإحصاءات اليومية عن الحالات المسجلة في المملكة من إصابات تراكمية، وحالات جديدة، وحالات التعافي ، وحالات وفاة في جميع مناطق المملكة.

كما يرصد الموقع جميع المعلومات والمنتجات التي تُنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع، وتسهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم.

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ويشمل الموقع عددًا من الموضوعات مثل: تعريف فيروس (كورونا) المستجد، وأعراضه، وآلية التواصل مع مركز (937)، وكيفية إجراء التقييم الذاتي، وطرق الحماية من الإصابة به ومنع انتشاره، وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية. وكذلك يتضمن " انفوجرافيك/ فيديوهات/ أدلة توعوية/ الأسئلة الشائعة". إضافةً إلى ذلك فإن الموقع متاح بلغات عدة، بالإضافة إلى اللغة العربية وهي: الإنجليزية، والهندية، والأردية، والبنغالية، والأفغانية، والفلبينية، والأندونيسية.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود (الصحة) التوعوية، وضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد ومنع انتشاره؛ حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

ودعت الصحة الرغبين بالاطلاع على الموقع والاستفادة من محتوياته الدخول على الرابط: هنا .