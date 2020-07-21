بالصور.. ضبط وإزالة مسالخ عشوائية قبل عيد الأضحى بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كثفت أمانة منطقة الرياض الرقابة على ممارسات العمالة المخالفة والتي تستغل موسم عيد الأضحى المبارك في إنشاء مسالخ عشوائية . كثفت أمانة منطقة الرياض الرقابة على ممارسات العمالة المخالفة والتي تستغل موسم عيد الأضحى المبارك في إنشاء مسالخ عشوائية . وتمكن المراقبون من رصد وإزالة عدد من المسالخ العشوائية المخالفة للإشتراطات الصحية والمظهر الحضاري وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة .

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