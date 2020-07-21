شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كيفية تقديم شكوى لهيئة حقوق الإنسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت هيئة حقوق الإنسان كيفية تقديم شكوى لهيئة حقوق الإنسان.
وذكرت، في مقطع فيديو، أنه يمكن للجميع تقديم شكوى من خلال زيارة المقر الرئيسي للهيئة أو أحد فروعها، أو عبر البريد، أو الموقع الإلكتروني، أوالهاتف.
ويشترط لقبول الشكوى أن يكون موضوعها انتهاك حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الأنظمة الوطنية، أو الصكوك الإقليمية والدولية التى أصبحت المملكة طرفا فيها، وألا يكون قد مضى على الانتهاك أكثر من 12 شهراً.
وشددت على ضرورة تقديم جميع الوثائق المتعلقة بموضوع الشكوى، مع توقيع مقدم الشكوى على صور المستندات، وعقب التحقق من صحة الشكوى، يتم إفادة المشتكي بنتيجة شكواه على الهاتف.
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