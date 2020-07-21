شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح الأعراض التي توجب الذهاب إلى عيادات «تطمن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أعراض فيروس كورونا المستجد التي ينبغي عند الشعور بها الذهاب إلى عيادات "تطمن".

وأشارت إلى أن الأعراض هي: " ارتفاع في درجة الحرارة، ضيق في التنفس، ألم في الصدر، سعال، احتقان في الحلق، إسهال أو فقدان حاستي الشم والتذوق ".

وأكدت أنه يمكن التوجه لأقرب عيادة "تطمن" دون حجز موعد مسبق، لتتلقى العلاج والرعاية الطبية، لافتة إلى أنها تعمل طوال أيام الأسبوع.