دعاء أول يوم من عشر ذي الحجة 2020 – أول ليلة من رؤية الهلال 1441

نشر مركز الإشعاع الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامية، اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، دعاء أول يوم من عشر ذي الحجة 1441 عند رؤية الهلال، بعدما ما أعلنت المملكة العربية السعودية أمس تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير، وغداً هو المكمل للشهر.

وبحسب اتحاد علوم الفلك والفضاء العربي فإن يوم الجمعة الحادي والثلاثين من شهر يوليو / تموز القادم أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبذلك يوم الخميس ثلاثين من تموز / يوليو من العام الحالي وقفة عرفة.

كما تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم دعاء أول يوم من عشر ذي الحجة 2020 – رؤية الهلال 1441

اللهم إنى أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وباسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه .. وأن ترزقنا من رزقك وأن تظلنا بظلك يوم لاظل إلاظلك.

اللهم لاتطوي صفحة هذه الايام الفضيلة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا واستجبت لدعواتنا وأصلحت ابنائنا وبناتنا وأزواجنا وغفرت لموتانا.

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اللهم أجعل ايام ذي الحجة نصر وعز وخير وفلاح ونجاح لي ولأحبتي ولجميع المسلمين.. اللهم آمين.

اللَّهُمَّ هَذَا يَوْمٌ مُبَارَكٌ مَيْمُونٌ، وَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ فِي أَقْطَارِ أَرْضِكَ، يَشْهَدُ السَّائِلُ مِنْهُمْ وَ الطَّالِبُ وَ الرَّاغِبُ وَ الرَّاهِبُ، وَ أَنْتَ النَّاظِرُ فِي حَوَائِجِهِمْ، فَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ هَوَانِ مَا سَأَلْتُكَ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

لا إله إلا الله عدد الدهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله عدد النبات والشجر، لا إله إلا الله عدد القطر والمطر، لا إله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا الله خير مما يجمعون، لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية ألغت موسم الحج هذا العام 1441 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الدول العربية الاسلامية، مشيرة الى أن الموسم يقتصر على سكان المملكة وفق إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره بين الحجاج.