جامعة حائل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ

أعلنت جامعة حائل ممثلة في عمادة الدراسات العليا، النتائج النهائية للمتقدمين للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، اليوم الثلاثاء (21 يوليو 2020) عبر موقع الجامعة الإلكتروني.
وحددت عمادة الدراسات العليا آخر موعد لتسديد الرسوم المقررة ورفع الوثائق المطلوبة للمقبولين، بتاريخ 16 أغسطس 2020، كما أشارت العمادة إلى أنه يحق للجامعة إلغاء الطلب أو التراجع عن القبول واتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حال تبين عدم صحة البيانات المدخلة والوثائق المرفقة في بوابة التسجيل.
وبلغ عدد البرامج المعلن عنها 31 برنامجًا للماجستير، 3 برامج للدبلوم العالي، ويمكن الاستفسار عن نتائج القبول من خلال الرابط الإلكتروني الآتي اضغط هنا:
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