الصحة: لبن الأم لا ينقل كورونا إلى الرضيع.. ويجب إتباع هذه الاحتياطات

أوضحت وزارة الصحة أنه -حتى الآن- لا يوجد دليل علمي على وجود فيروس كورونا في لبن الأم المرضعة، مشيرة إلى عدم وجود مانع من إرضاع الأم المصابة بكورونا لطفلها.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر، أنه «حسب التوصيات، يجب أن تستمر الأم في إرضاع طفلها؛ حيث لا يوجد دليل على وجود الفيروس في حليب الأم».

وأضافت الوزارة أنه على الأم المرضعة أخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لمنع نقل العدوى عن طريق مجرى التنفس واللمس باليدين كالتالي:

أولًا: غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة ٤٠ ثانية قبل لمس الطفل.

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ثانيًّا: لبس الكمامة الطبية أثناء الرضاعة.

ثالثًا: إذا كانت الأم تعاني من أعراض شديدة يتم عصر الحليب من الثدي؛ لتغذية الطفل بأمان.

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