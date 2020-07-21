السديس: لا يوجد بقعة في العالم أكثر تعقيمًا وتطهيرًا من المسجد الحرام

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على أن الحكومة الرشيدة تتخذ جميع الاحترازات والإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وقال السديس خلال مؤتمر إعلامي، إن حج هذا العام يمر في ظروف استثنائية على بلادنا وبلاد العالم أجمع، مشيرًا إلى أنه بفضل الله ثم بتوجيهات ولاة الأمر، لا يوجد بقعة في العالم أكثر تعقيمًا وتطهيرًا من المسجد الحرام؛ حيث تصل عدد مرات التعقيم لـ١٠ مرات يوميًا.

Advertisements

وأضاف، أن الرئاسة أتمت استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة بـ١٠ لغات، وبثها عبر المنصات الإلكترونية بطاقة استيعابية تصل إلى خمسين مليون مستفيد.

اقرأ أيضًا:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. الأمير خالد الفيصل يسلم كسوة الكعبة إلى كبير السدنة غدًا