السديس: لا يوجد بقعة في العالم أكثر تعقيمًا وتطهيرًا من المسجد الحرام

أعلن ترجمة خطبة يوم عرفة بـ١٠ لغات وبثها..
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على أن الحكومة الرشيدة تتخذ جميع الاحترازات والإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
وقال السديس خلال مؤتمر إعلامي، إن حج هذا العام يمر في ظروف استثنائية على بلادنا وبلاد العالم أجمع، مشيرًا إلى أنه بفضل الله ثم بتوجيهات ولاة الأمر، لا يوجد بقعة في العالم أكثر تعقيمًا وتطهيرًا من المسجد الحرام؛ حيث تصل عدد مرات التعقيم لـ١٠ مرات يوميًا.
وأضاف، أن الرئاسة أتمت استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة بـ١٠ لغات، وبثها عبر المنصات الإلكترونية بطاقة استيعابية تصل إلى خمسين مليون مستفيد.
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