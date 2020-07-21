بسبب تورّم في الوجه.. عملية ناجحة لإنقاذ مريض عمره 99 عامًا

تمكّن فريق متخصص بالتجمع الصحي في مكة المكرمة، ممثلاً في قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بمستشفى النور التخصصي، من إجراء عملية قسطرة أوعية تداخلية لمريض يبلغ من العمر ٩٩ عامًا يعاني من تورم في الوجه.

وأوضح رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية التداخلية الدكتور محمد بن عمر بافرج، أن المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من تورم بالوجه، والطرف العلوي الأيمن وفشل كلوي مزمن، وبعد عمل أشعه بالصبغة تبيّن وجود انسداد كامل للوريد الأجوفي العلوي، مما استدعى إلى تحضيره لعملية الأوعية التداخلية بالقسطرة.

وأكد، على أنه تم إجراء عملية توسعة الانسداد بالبالون للمريض، والتي استغرقت ساعة ونصف الساعة، وتكللت العملية بالنجاح، وخرج المريض بنفس اليوم مع اختفاء التورم بالوجه والطرف العلوي الأيمن.

وألمح مدير المستشفى الدكتور وائل بن حسين الميمني، إلى أن قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بالمستشفى يعد من الأقسام الرائدة في هذا المجال؛ نتيجة للدعم الكامل الذي يحظى به المستشفى من حكومتنا الرشيدة، التي تسعى دائمًا لتوفير كل الإمكانات في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.