قبول 10 آلاف طالب وطالبة بجامعة جازان

أعلنت جامعة جازان نتائج الترشيح المبدئي وقبول أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هـ في درجتي البكالوريوس والدبلوم، بمختلف المسارات والتخصصات بكليات الجامعة، فيما سيتاح 5 آلاف مقعد على البرامج والدبلومات بعمادة خدمة المجتمع ابتداء من 19/12/1441هـ.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي أن الجامعة اقتصرت هذا العام على قبول الطلبة من داخل منطقة جازان، مبينًا أن العمادة حرصت على قبول أكبر عدد ممكن وفقًا للطاقة الاستيعابية لمختلف المسارات والتخصصات وحاجة سوق العمل.

وأضاف الفقيهي أن آخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي للقبول هو بعد غد الخميس 2/12، وذلك بعد الضغط على الخيار المناسب له وهو إما موافق مع التثبيت، أو موافق مع الترقية، أو الانسحاب من القبول، وذلك من خلال الدخول على رابط بوابة القبول اضغط هنا.

وأكد الفقيهي متابعة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني لكل مراحل القبول وتوجيهاته المستمرة بتقديم الدعم للمتقدمين، مشيرًا إلى أن العمادة تتلقى عبر أيقونة الدعم الفني للقبول والمتاحة على بوابة القبول الإلكترونية كل الاستفسارات، وستستمر في استقبال كل استفسارات المتقدمين إلكترونيًّا دون حاجة المتقدم إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حرصًا على سلامة الجميع.