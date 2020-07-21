حساب المواطن: قمنا بتغطية سعر فرق تعريفة البنزين 91

ردًا على عدم مواكبة الزيادة..
أكد برنامج حساب المواطن أنه قام بتغطية سعر فرق تعريفة البنزين 91 المعدلة مؤخرًا.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر، أن البرنامج قام بتغطية سعر فرق تعريفة البنزين 91 المعدلة مؤخرًا بعد المراجعة الدورية، ولمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية يمكن استخدام حاسبة الدعم عبر الرابط التالي بالضغط هنا.
جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن بأن حساب المواطن لم يقم بمواكبة ارتفاع أسعار البنزين التي تمت مؤخرًا.
وكانت شركة أرامكو أعلنت في الأول من يوليو الجاري، أن بنزين 91 أصبح سعره 0.98 ريال لكل لتر، وبنزين 95 أصبح 1.18 ريال لكل لتر، 0.52 ديزل، 0.70 الكيروسين، 0.75 غاز البترول المسال.
يُشار إلى أنه تتم مراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.
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