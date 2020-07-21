الصحة: تسجيل 2476 إصابة جديدة بكورونا.. و34 حالة وفاة

مع تعافي 4000 شخص..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 255825 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تمَّ تسجيل 4000 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 207259 حالة، بينما تمَّ تسجيل 34 حالة وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى 2557 حالة.
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