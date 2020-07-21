السعودية اليوم / انطلاق أعمال ورشة "مركز دعم الجمعيات.. الواقع والطموح" غداً بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 30 ذو القعدة 1441هـ الموافق 21 يوليو 2020م واس

ينظم مركز دعم الجمعيات بإمارة منطقة المدينة المنورة غداً، ورشة عمل بعنوان "مركز دعم الجمعيات.. الواقع والطموح"، وذلك في مقر قاعة ورش العمل بمعهد مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة, بمشاركة عدد من المسؤولين والقيادات في الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة المشرف العام على المركز المهندس محمد بن إبراهيم عباس، أن الورشة تهدف إلى التعريف بمركز دعم الجمعيات بإمارة منطقة المدينة المنورة وإنجازاته منذ تأسيسه، وتطوير آليات التواصل بين المركز والجمعيات بالمنطقة، والتعرف على احتياجات الجمعيات في مجال الدعم وبناء القدرات، وتنمية الموارد المالية المتاحة للجمعيات، والرفع من مستوى الدعم للجمعيات من قبل الجهات والمؤسسات المانحة، والتعرف على تحديات أداء الجمعيات وتنفيذ برامجها وأنشطتها من قبل الجهات ذات العلاقة، والتطلعات المستقبلية لخدمات المركز.

وأكد المهندس عباس أن المركز يحظى باهتمام وعناية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة لتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم وتمكين القطاع الغير ربحي من بناء قدراته واستدامته المالية لتحقيق أعمق أثر ممكن في المجتمع وبناء نموذج لتفاعل الأفراد والجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية لبذل الموارد المالية والبشرية وتقديم الدعم والتسهيلات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبناء القدرات لدى الجمعيات وتدريب وتمكين منسوبيها على تطوير قدراتهم، وصولا إلى تنوع وتكامل الأنشطة والمشاريع والبرامج التي تقدم لشرائح المجتمع كافة، إضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتنمية الموارد للجمعيات، وتنويع مصادر دخلها.

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16:46ت م

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