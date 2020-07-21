السعودية اليوم / الأردن تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 46 إصابة جديدة -غير محلية- بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبيناً في الوقت نفسه تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1031 حالة، فيما بقيت 86 حالة تحت العلاج.

// انتهى //

16:35ت م

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عمّان 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 46 إصابة جديدة -غير محلية- بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1269 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبيناً في الوقت نفسه تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1031 حالة، فيما بقيت 86 حالة تحت العلاج.// انتهى //16:35ت م0187

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