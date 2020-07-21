السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة : القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص لتورطهم بسرقة (12) معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء



مكة المكرمة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن شرطة محافظة بحرة تمكنت - بفضل الله - من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( 6 ) مواطنين، (أعمارهم في العقدين الرابع والخامس ) لتورطهم بسرقة (12) معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء ، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .

// انتهى //

16:23ت م

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