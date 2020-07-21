اقتصادي / سمو أمير منطقة نجران ينوه بما حققته التجارة من نجاحات خلال أزمة كورونا



نجران30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم على التقرير نصف السنوي لفرع وزارة التجارة بالمنطقة، قدّمه مدير الفرع تركي بن راجح آل سليمان.

ونوّه سموه بما حققته الوزارة من نجاحات خلال أزمة جائحة

وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالتنسيق والتكامل الذي تشهده المنطقة في ما بين الجهات، الذي انعكس في إدارة الأزمة بروح الفريق الواحد.

// انتهى //

16:23ت م

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نجران30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واساطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم على التقرير نصف السنوي لفرع وزارة التجارة بالمنطقة، قدّمه مدير الفرع تركي بن راجح آل سليمان.ونوّه سموه بما حققته الوزارة من نجاحات خلال أزمة جائحة كورونا ، التي تجلت في ضبط الأسواق ومراقبة المخزون، وقال سموه: "من الطبيعي عند الأزمات ارتفاع الأسعار وندرة السلع، بينما أثبتت هذه الجائحة قدرة الأجهزة المعنية وكفاءتها، بتوجيهات حازمة وحاسمة من القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ في إدارة هذه الأزمة، حيث شهد السوق في المملكة وفرة بالسلع، واعتدالا في الأسعار، وتزايدًا في العروض التسويقية، رغم مصادفة الأزمة لموسمي شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، اللذين يشهدان إقبالاً على غير العادة".وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالتنسيق والتكامل الذي تشهده المنطقة في ما بين الجهات، الذي انعكس في إدارة الأزمة بروح الفريق الواحد.// انتهى //16:23ت م0181

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