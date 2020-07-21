ثقافي / اختتام فعالية "علايا آرت" ضمن صيف بلقرن 2020



أبها 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

اختتمت مساء أمس في محافظة بلقرن فعالية فنية نظمها نادي "عناقيد للفنون البصرية" بالتعاون مع المحافظة والبلدية بعنوان "علايا آرت" في موسمها الثاني، وذلك ضمن فعاليات صيف بلقرن 2020.

وشهدت الفعالية -التي تهتم بالفنون البصرية والتشكيلية- إقبالاً مميزاً من الموهوبين الذين شاركوا في 5 ورش، قدمها نخبةٌ من المدربين والمدربات السعوديين وهي: ورشة "جماليات التجريد"، وورشة "فنون الخط العربي"، وورشة "القط المعاصر"، وورشة "فن الجرافكس"، وورشة "تصوير المنتجات".

وتضمنت الفعالية -التي استضافتها عدة مواقع منها: مقر نادي عناقيد للفنون البصرية، ومسرح البلدية، وشارع الإبداع- رسمَ جداريةِ "مجموعة العشرين"، وجدارية "البعد الثالث"، إضافة إلى إقامة 5 مراسم للأطفال بشارع الإبداع، ومهرجان ذوي الإعاقة التشكيلي، ومعرض "عريش العناقيد" بشارع الإبداع، إلى جانب دروس ولقاءات فنية وثقافية وزيارات سياحية.

// انتهى //

16:17ت م

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