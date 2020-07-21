السعودية اليوم / بلدية الخبر تكثف أعمال النظافة والوقاية بسوق الأغنام



الخبر 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليه 2020 م واس

كثفت بلدية محافظة الخبر أعمال النظافة والوقاية بسوق الأغنام الحالي وتحسين الوضع من خلال تنظيف السوق ورفع المخلفات والرمال من أمام الحظائر وتكثيف أعمال الرش والوقاية، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن ما يزيد عن 1350 متراً مكعباً من المخلفات والرمال رفعت من سوق الأغنام خلال أسبوع، مؤكداً استمرار العمل في الموقع، وذلك ضمن اهتمام البلدية بالبيئة المحيطة بالمواشي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يكفل عدم تكون بؤر لتوالد الحشرات في السوق.

وبين أن مكتب البلدية في سوق المواشي فُعل وزود بالمراقبين لمنع التجاوزات من ملاك الحظائر وإلزامهم بالبقاء داخل الأحواش المخصصة لهم، وزيادة أعداد الحاويات وأعمال الرش ومنع البيع العشوائي خارج السوق، ورفع الحيوانات النافقة أولا بأول، مؤكداً أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المحافظة على نظافة الحظائر وعدم رمي المخلفات بشكل عشوائي، حيث إن البلدية تقوم بحملات دورية ومستمرة للحفاظ على النظافة.

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16:16ت م

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