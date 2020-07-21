السعودية اليوم / ندوة افتراضية غدًا لمناقشة التوظيف على أساس المهارات وليس الشهادات



القاهرة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ندوة افتراضية غدا بعنوان "التوظيف على أساس المهارات وليس الشهادة الجامعية" بمشاركة نخبة من المتخصصين فى مجال التنمية الإدراية.

وتناقش الندوة الأسس والأبعاد للمفاهيم والتطبيقات للتحول نحو اعتماد المهارات في التشغيل وسياسات التوظيف على أساس المهارات وآليات تطبيقها، ومقاربات التشغيل على أساس المهارات في الوظيفة العامة والتشغيل في القطاع الخاص، ومتطلبات التحول في النظم التعليمية (مؤسسات وعمليات وأدوات) نحو البناء المهاري وتطبيقات وتجارب التوظيف على أساس المهارات بدلاً عن الشهادات الجامعية.

// انتهى //

16:06ت م

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