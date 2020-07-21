‏ع / ثقافي / " فضائل وأحكام ‏عشر ذي الحجة " ‏.. محاضرة بتعاوني الفويلق بحائل ‏



حائل 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز ‏الفويلق ‏بمنطقة حائل غداً محاضرة بعنوان " فضائل وأحكام ‏عشر ذي ‏الحجة " ‏يقدمها محمد بن شليويح الحربي بعد صلاة المغرب بمسجد ‏الجثياثة ‏.‏

وتأتي هذه المحاضرة امتدادًا لبرامج المركز في نشر العلم ‏وتوعية ‏الناس ‏وتبصيرهم ‏بأمور ‏دينهم ودنياهم. ‏

‏ // انتهـى // ‏ ‏

16:06ت م

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