السعودية اليوم / انطلاق موسم عنيزة للتمور ٤١ غدًا



عنيزة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

ينطلق غداً موسم عنيزة للتمور ٤١ الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة في المدينة الغذائية بعنيزة.

وأوضح محافظ عنيزة رئيس اللجنة العليا لموسم عنيزة للتمور رئيس لجنة التنمية السياحة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات لانطلاق موسم عنيزة للتمور بالتعاون بين غرفة عنيزة والبلدية ومكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه بعنيزة ومستشفى الملك سعود وبقية شركاء النجاح في موسم عنيزة للتمور، حيث تبدأ فترة المزاد بعد صلاة الفجر، فيما تستمر مبيعات التجزئة حتى صلاة العشاء.

وبين السليم أن موسم عنيزة للتمور يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف مثل تعزيز الحركة الاقتصادية من خلال حركة البيع والشراء في السوق وتوفير فرص العمل، وتنشيط حركة التسويق الداخلي وزيادة عمليات التصدير الخارجي ، حيث جرى تخصيص منصتين مستقلتين للتصدير الخارجي والتسويق الداخلي ، إضافة إلى طرح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمحفزة للشباب.

وأشار محافظ عنيزة إلي أن الفعاليات تتضمن إقامة عدد من الندوات وورش العمل وجميعها ستقام عن بعد تطبيقًا للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة أيدها الله ، قسمت على أربعة أسابيع هي أسبوع ريادة الأعمال وأسبوع المزارع وأسبوع التصدير وأسبوع صناعة التمور.

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16:02ت م

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