رويترز تكشف آخر المستجدات بشأن الحالة الصحية للملك سلمان بن عبدالعزيز

الثلاثاء 21 يوليه 2020

كشفت وكالة دولية، آخر المستجدات بشأن الحالة الصحية لملك المملكة العربية السعودية.



ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر سعودية، قولها إن الحالة الصحية للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض، أمس الإثنين، بسبب التهاب في المرارة.

وقالت المصادر السعودية الثلاثة لرويترز، رافضة نشر أسمائها، بينها مصدران تحدثا في وقت متأخر من مساء أمس والثالث، اليوم الثلاثاء، إن الملك ”بخير“.

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وقال مسؤول بالمنطقة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان أمس الإثنين، وكان ”هادئا“ وإنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الملك سلمان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء الكويت والبحرين والأردن أمس الإثنين.

وقال مصدر دبلوماسي، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سافر عائدًا إلى الرياض أمس الإثنين من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر، وألغى اجتماعًا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر.

وقال المصدر الدبلوماسي والمصدر السعودي الثالث، إن ولي العهد لا يزال في العاصمة.