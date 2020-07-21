اخبار السعوديه

تسليم كسوة الكعبة المشرفة الأربعاء

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم كسوة الكعبة المشرفة الأربعاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يوليه 2020

يسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الأربعاء، كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام، الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كما جرت العادة السنوية.

 

وذكرت وكالة الأنباء (واس)، الثلاثاء، أنه سيتم استبدال ثوب الكعبة المشرفة في التاسع من شهر ذي الحجة (30 تموز/يوليو الجاري) جرياً على العادة في كل عام.

Advertisements

 

ووفق الوكالة، تأتي الحكمة من كسوة الكعبة أنها اتباع لما قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعده.

 

ويتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة الجديدة بالقديمة بعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، استعداداً لاستقبالهم صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى المبارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسليم كسوة الكعبة المشرفة الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا