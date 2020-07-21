تسليم كسوة الكعبة المشرفة الأربعاء

الثلاثاء 21 يوليه 2020

يسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الأربعاء، كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام، الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كما جرت العادة السنوية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، أنه سيتم استبدال ثوب الكعبة المشرفة في التاسع من شهر ذي الحجة (30 تموز/يوليو الجاري) جرياً على العادة في كل عام.

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ووفق الوكالة، تأتي الحكمة من كسوة الكعبة أنها اتباع لما قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعده.

ويتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة الجديدة بالقديمة بعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، استعداداً لاستقبالهم صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى المبارك.