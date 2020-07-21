شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ 6 أشخاص سرقوا 12 معدة ثقيلة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة مكة المكرمة ، القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص لتورطهم بسرقة (12) معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن شرطة محافظة بحرة تمكنت - بفضل الله - من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( 6 ) مواطنين، (أعمارهم في العقدين الرابع والخامس ) لتورطهم بسرقة (12) معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء ، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .