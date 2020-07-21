شكرا لقرائتكم خبر عن أمن المسجد الحرام: لن يسمح بالدخول إلا بتصاريح رسمية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته في المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج حول الخطط المرورية والتنظيمية، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حج هذا العام، وسوف تُنفذ بقية المراحل تباعًا في الأيام القادمة ، وأضاف أنه لن يسمح بدخول أي شخص محرم لساحات الحرم إلا بتصاريح رسمية.

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