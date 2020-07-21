شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 4 آلاف حالة تعافي ونسبة الشفاء تصل 81 % والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجل 2476 إصابات جديدة بفيروس كورونا بإجمالي إصابات 255825 حالة ، كما تم تسجيل 4000 حالة تعافي ليصل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا: 207259 حالة بنسبة 81% من المصابين بفيروس كورونا في المملكة و34 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس 2557 حالة وفاة. وقال متحدث الوزارة الدكتور محمد العبد العالي ، أن عدد الحالات النشطة 46009 منها 2184 حالة حرجة ، في حين تم تعافي أكثر من 37 ألف مصاب بفيروس كورونا في المملكة خلال أسبوع.

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