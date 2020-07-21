تجاهل فحص كورونا فنقل العدوى لأمه المسنة و4 من أسرته

2020-07-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا تزال وزارة الصحة تؤكد على ضرورة الاستفادة من خدمات عيادات تطمن، وكذلك التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد محذرة من التكاسل أو التهاون في الفحص أو تطبيق الإجراءات.

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ونشرت الصحة حالة مصاب شعر بارتفاع في درجة الحرارة، لكنه تجاهل الأمر وتكاسل عن زيارة عيادات تطمن، ظنًا منه أنها أعراض الإنفلونزا الموسمية وستزول مع الوقت، لكن بعد أيام تأكدت إصابته بالفيروس، وتم الكشف عن أنه نقل عدوى كورونا إلى 5 أفراد من عائلته من ضمنهم والدته الكبيرة في السن.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن العالم سجل ربع مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم، وهذا دليل على أن الفيروس لم ينتهِ بعد داعيًا إلى التقيد بالبروتوكولات الوقائية والعودة بحذر.

وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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