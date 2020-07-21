“رويترز” تكشف مصير الملك سلمان بعد دخوله المستشفى

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 03:13 مساءً - أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن ثلاثة مصادر سعودية، إن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تبدو مستقرة، بعد يوم واحد من دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض يوم الاثنين، بسبب التهاب في المرارة، بحسب وسائل إعلام سعودية.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية نقلت يوم الاثنين عن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان (84 عامًا) الذي تقلد الحكم في 2015 دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر سعودية مطلعة قالت إنها رفضت نشر أسمائها، بينها مصدران تحدثا في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين والثالث يوم الثلاثاء، إن الملك ”بخير“.

ووفق مسؤول بالمنطقة طلب عدم ذكر اسمه، فقد تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان يوم الاثنين وكان “هادئًا”، وإنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء الكويت والبحرين والأردن يوم الاثنين.

وقال مصدر دبلوماسي إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سافر عائدا إلى الرياض يوم الاثنين من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر وألغى اجتماعا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر. وقال المصدر الدبلوماسي والمصدر السعودي الثالث إن ولي العهد لا يزال في العاصمة.

وكان آخر ظهور علني للملك سلمان في 19 مارس حين ألقى كلمة مدتها خمس دقائق عبر التلفزيون بشأن جائحة فيروس كورونا.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا وتسجيلات مصورة للملك وهو يرأس اجتماعات أسبوعية للحكومة عبر الإنترنت. كما نشر الإعلام صورا لولي العهد وهو يحضر هذه الاجتماعات عبر الإنترنت.