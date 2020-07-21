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استقبل ميناء جدة الإسلامي 63 ألف رأس من الماشية الحية، التي قدمت على متن 6 سفن من عدة دول مختلفة، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المعنية، وذلك في إطار تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام من الأضاحي خلال موسم حج هذا العام.
وتم تفريغ هذه الماشية الحية في وقت قياسي بعد فحص أطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية.
وسخّرت إدارة ميناء جدة الإسلامي جهودها مع الجهات ذات العلاقة لتتناغم مع جهود الدولة لتوفير السلع الاستهلاكية والبضائع المختلفة وسرعة فسحها لضمان تغطيتها لاحتياجات السوق المحلي وفق منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية واللوجستية والبحرية.
ويواصل ميناء جدة الإسلامي، من خلال سلاسل الإمداد المتطورة، أعمال المناولة لمختلف المنتجات على مدار الساعة لضمان وفرة السلع وتدفقها بشكل سلس، مع تطبيق جميع البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ميناء جدة الإسلامي
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 03:58 PM
تلبيةً لاحتياجات المواطنين والمقيمين والحجاج من الأضاحي
استقبل ميناء جدة الإسلامي 63 ألف رأس من الماشية الحية، التي قدمت على متن 6 سفن من عدة دول مختلفة، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المعنية، وذلك في إطار تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام من الأضاحي خلال موسم حج هذا العام.
وتم تفريغ هذه الماشية الحية في وقت قياسي بعد فحص أطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية.
وسخّرت إدارة ميناء جدة الإسلامي جهودها مع الجهات ذات العلاقة لتتناغم مع جهود الدولة لتوفير السلع الاستهلاكية والبضائع المختلفة وسرعة فسحها لضمان تغطيتها لاحتياجات السوق المحلي وفق منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية واللوجستية والبحرية.
ويواصل ميناء جدة الإسلامي، من خلال سلاسل الإمداد المتطورة، أعمال المناولة لمختلف المنتجات على مدار الساعة لضمان وفرة السلع وتدفقها بشكل سلس، مع تطبيق جميع البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
، ميناء جدة الإسلامي يستقبل أكثر من 60 ألف رأس من الماشية ،
المصدر : الخليج 365
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