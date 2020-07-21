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أعلنت هيئة الطيران المدني الصينية، اليوم (الثلاثاء)، أنه يجب على المسافرين إلى الصين جوًا أن يقدموا فحصًا يثبت خلوهم من مرض "كوفيد-19" قبل الصعود إلى الطائرة.
وأوضحت الهيئة في بيان أوردته "رويترز" أن فحوص الحمض النووي يجب أن تجرى خلال خمسة أيام قبل السفر.الصين فيروس كورونا الجديد
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 03:47 PM
يجرى خلال 5 أيام قبل الرحلةالصين تشترط على المسافرين إليها تقديم فحصاً يثبت خلوهم من "كورونا"
أعلنت هيئة الطيران المدني الصينية، اليوم (الثلاثاء)، أنه يجب على المسافرين إلى الصين جوًا أن يقدموا فحصًا يثبت خلوهم من مرض "كوفيد-19" قبل الصعود إلى الطائرة.
وأوضحت الهيئة في بيان أوردته "رويترز" أن فحوص الحمض النووي يجب أن تجرى خلال خمسة أيام قبل السفر.
، الصين تشترط على المسافرين إليها تقديم فحصاً يثبت خلوهم من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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