محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 255825 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4000 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 207259 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2557 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 46009 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 81.02 ٪ ونسبة الوفيات 1٪ . 21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 03:47 PM Advertisements "الصحة" تعلن تسجيل 2476 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 255825 "الصحة" تعلن تسجيل 2476 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 255825 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 255825 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4000 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 207259 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2557 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 46009 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 81.02 ٪ ونسبة الوفيات 1٪ . الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن تسجيل 2476 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 255825 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" تعلن تسجيل 2476 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 255825 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.