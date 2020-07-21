، جامعة جازان تعلن عن قبول 10 آلاف طالب وطالبة لعام 1442هـ ،

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أعلنت جامعة جازان نتائج الترشيح المبدئي والقبول لأكثر من 10 آلاف طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هـ في درجتي البكالوريوس والدبلوم، بمختلف المسارات والتخصصات بكليات الجامعة، فيما سيتاح 5 آلاف مقعد على البرامج والدبلومات بعمادة خدمة المجتمع ابتداء من 19/ 12/ 1441هـ.
وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي: الجامعة اقتصرت هذا العام على قبول الطلبة من داخل منطقة جازان.
وأضاف: العمادة حرصت على قبول أكبر عدد ممكن وفقاً للطاقة الاستيعابية لمختلف المسارات والتخصصات وحاجة سوق العمل.
وأردف "الفقيهي": آخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي للقبول هو بعد غد الخميس 2/ 12، وذلك بعد الضغط على الخيار المناسب له وهو إما موافق مع التثبيت، أو موافق مع الترقية، أو الانسحاب من القبول، وذلك من خلال الدخول على رابط بوابة القبول:https://edugate.jazanu.edu.sa/jazan/ui/guest/application_online/index/typeApplicationOnlineIndex.faces
وأكد "الفقيهي" متابعة رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني لكل مراحل القبول وتوجيهاته المستمرة بتقديم الدعم للمتقدمين، مشيراً إلى أن العمادة تتلقى عبر أيقونة الدعم الفني للقبول والمتاحة على بوابة القبول الإلكترونية كل الاستفسارات.
واختتم بالقول: سيستمر استقبال كل استفسارات المتقدمين إلكترونيا دون حاجة المتقدم لمراجعة عمادة القبول والتسجيل حرصاً على سلامة الجميع.جامعة جازان
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 03:39 PM
إتاحة 5 آلاف مقعد على البرامج والدبلومات بعمادة خدمة المجتمع
أعلنت جامعة جازان نتائج الترشيح المبدئي والقبول لأكثر من 10 آلاف طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هـ في درجتي البكالوريوس والدبلوم، بمختلف المسارات والتخصصات بكليات الجامعة، فيما سيتاح 5 آلاف مقعد على البرامج والدبلومات بعمادة خدمة المجتمع ابتداء من 19/ 12/ 1441هـ.
وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي: الجامعة اقتصرت هذا العام على قبول الطلبة من داخل منطقة جازان.
وأضاف: العمادة حرصت على قبول أكبر عدد ممكن وفقاً للطاقة الاستيعابية لمختلف المسارات والتخصصات وحاجة سوق العمل.
وأردف "الفقيهي": آخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي للقبول هو بعد غد الخميس 2/ 12، وذلك بعد الضغط على الخيار المناسب له وهو إما موافق مع التثبيت، أو موافق مع الترقية، أو الانسحاب من القبول، وذلك من خلال الدخول على رابط بوابة القبول:https://edugate.jazanu.edu.sa/jazan/ui/guest/application_online/index/typeApplicationOnlineIndex.faces
وأكد "الفقيهي" متابعة رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني لكل مراحل القبول وتوجيهاته المستمرة بتقديم الدعم للمتقدمين، مشيراً إلى أن العمادة تتلقى عبر أيقونة الدعم الفني للقبول والمتاحة على بوابة القبول الإلكترونية كل الاستفسارات.
واختتم بالقول: سيستمر استقبال كل استفسارات المتقدمين إلكترونيا دون حاجة المتقدم لمراجعة عمادة القبول والتسجيل حرصاً على سلامة الجميع.
، جامعة جازان تعلن عن قبول 10 آلاف طالب وطالبة لعام 1442هـ ،
المصدر : الخليج 365
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