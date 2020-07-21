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2020-07-21 ميناء جدة يستقبل 63 ألف رأس من الماشية الحية على متن 6 سفن من عدة دول استعدادًا لعيد الأضحى متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل ميناء جدة الإسلامي 63 ألف رأس من الماشية الحية ، التي قدمت على متن 6 سفن من عدة دول مختلفة ، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ، وذلك في إطار تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام من الأضاحي خلال موسم حج هذا العام.

وجرى تفريغ هذه الماشية الحية في وقت قياسي بعد فحص أطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية .

وسخّرت إدارة ميناء جدة الإسلامي جهودها مع الجهات ذات العلاقة لتتناغم مع جهود الدولة لتوفير السلع الاستهلاكية والبضائع المختلفة وسرعة فسحها لضمان تغطيتها لاحتياجات السوق المحلي وفق منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية واللوجستية والبحرية.

ويواصل ميناء جدة الإسلامي -من خلال سلاسل الإمداد المتطورة- أعمال المناولة لمختلف المنتجات على مدار الساعة لضمان وفرة السلع وتدفقها بشكل سلس ، مع تطبيق جميع البروتوكلات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



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