40 عملًا فنيًا طلابيًا تتنافس بمعرض تعليم عسير

2020-07-21

متابعات الخليج 365 -حسن عسيري -أبها

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، المعرض والورش الفنية المصاحبة للطلاب والطالبات بمشاركة المعلمين والمعلمات؛ وذلك بمركز الواحة “سنتر” بمحافظة خميس مشيط، والذي نظمه قسم النشاط الفني للبنين والبنات ضمن مبادرة حسن الوفادة في نسختها الثانية.

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ويشتمل المعرض الذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل على 40 عملًا فنيًا ما بين خط عربي وتصوير تشكيلي، وسط مشاركة معلمي ومعلمات المنطقة ب 19 عملًا تشكيليًا بالإضافة إلى 21 عملًا فنيًا للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية الثلاث.

يذكر أن تم تنفيذ ورش فنية عديدة مصاحبة حيث أتيحت الفرصة لمرتادي المركز من الجنسين بالمشاركة في أعمال فنية مختلفة بإشراف من رئيس القسم الفني “بنين” صلاح العرفج ورئيسة القسم الفني “بنات” أريج الزيلعي.

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