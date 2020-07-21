شكرا لقرائتكم الكويت تسجل 671 إصابة كورونا جديدة و4 وفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-21 الكويت تسجل 671 إصابة كورونا جديدة و4 وفيات إجمالي الحالات 604343 توفي منهم 412 متابعات الخليج 365 - واس أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 671 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 604343 حالة، كما سُجلت 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 412 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيراً إلى أن من بين الإصابات الـ671 تضمنت 395 حالة لمواطنين كويتيين و276 حالة لغير الكويتيين.



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