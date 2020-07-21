لقاء افتراضي بمركز التواصل يناقش نشأة مجموعة العشرين وأهدافها

2020-07-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعقد مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” (مبادرة وزارة المالية)، مساء اليوم الثلاثاء 30 ذو القعدة 1441هـ الموافق 21 يوليو 2020م، لقاءً افتراضيًا بعنوان “مجموعة العشرين: نشأتها، أهدافها وأدوارها”، بمشاركة كلٍ من: مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالعزيز الرشيد، وكبير مسؤولي السياسات في برنامج المسار المالي لمجموعة العشرين الأستاذ عبدالمحسن الخلف، ونائب الشربا السعودي لمجموعة العشرين المدير التنفيذي للإدارة العامة للسياسات الدكتور عبدالله الحسن، ويدير اللقاء مستشار التواصل والإعلام الأستاذ ناصر العيسى، وبحضور عدد من المسؤولين الماليين في القطاعين الحكومي والخاص.

ويناقش اللقاء التعريف بمجموعة العشرين وأهدافها، كما يلقي نظرة على تاريخ المجموعة وأبرز أعمالها خلال السنوات الماضية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ونموه، بالإضافة للمسا رات والمجموعات التي تتمحور أعمال المجموعة حولها، مثل المسار المالي، ومسار الشربا، ومجموعات التواصل، كما سيتطرق اللقاء إلى تأثيرات جائحة كورونا على أعمال المجموعة، وجهودها في مواجهة الأزمات العالمية.

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يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود مركز التواصل والمعرفة المالية لإثراء المعرفة المالية وتبادل الآراء والنقاشات، والمساهمة في رفع الوعي حول القضايا الراهنة، وإبراز الجهود التي تبذلها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، ودورها في تنسيق جهود المجموعة لدعم الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

كما يأتي هذا اللقاء ضمن أنشطة المركز لمتابعة المستجدات المالية والاقتصادية، ومنها عقد اللقاءات الافتراضية التي تجمع عددًا من المسؤولين والمتخصصين والمستثمرين في القطاعين الاقتصادي والمالي، ومن هذه الأنشطة كذلك: جلسات ديوانية المعرفة، وإصدار التقارير الإعلامية اليومية التي تستعرض أبرز التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا محليًا ودوليًا.

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