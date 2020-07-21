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H1 وسوناتا 2020.. التاكسي الأخضر ينطلق بمطار جدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
انطلقت الدفعة الأولى لسيارات تاكسي المطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة التي شملت توحيد لون سيارات الأجرة بشكل كامل داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى الأخضر.
وتستهدف الانطلاقة إعادة إحلال قطاع سيارات الأجرة بمركبات أكثر أمانًا وتواكب التطورات التقنية استكمالًا لتطوير منظومة النقل في مطارات المملكة
وكانت شركة الصفوة وهي الجهة المشغلة لخدمات تاكسي المطار، قد دشنت أولى خدماتها بداية هذا العام من مطار الملك خالد الدولي بحضور وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للنقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، معلنة انطلاق هذه الخدمة.
وقال الرئيس التنفيذي للمشروع ناصر بن ظليف، في وقت سابق إنه تم الاتفاق على توفير 1200 سيارة متنوعة من طراز هيونداي سوناتا، وإتش ون موديلات 2020 تم تأمينها لتغطي احتياجات خدمات تاكسي المطار بمطارات المملكة التي فازت الشركة لتشغيل خدمات تاكسي المطار بها وهي مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.
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