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جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج القبول للعام الجامعي القادم
متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية نتائج القبول للعام الجامعي 1442/1441 هـ.
ودعت الجامعة في بيان لها المتقدمين والمتقدمات لتأكيد القبول حسب الجدول الزمني، حيث إن عدم التأكيد يعني الاستغناء عن المقعد، ويتم ترشيح متقدم آخر عليه، مع أمنياتنا للجميع بالتوفيق.
وكشفت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية عن أعداد المتقدمين والمقبولين للعام الجامعي ١٤٤٢/١٤٤١ هـ وأقل نسبة موزونة تم ترشيحها للقبول بكل كلية.
وجاءت تفاصيل أعداد المتقدمين والمقبولين للعام المقبل بجامعة الحدود الشمالية كما هو موضح أدناه:
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