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شكرا لقرائتكم الجوازات توضح ميزة خدمة الاتصال المرئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجوازات توضح ميزة خدمة الاتصال المرئي
في جميع إدارات الجوازات بكافة مناطق المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت المديرية العامة للجوازات أن خدمة “الاتصال المرئي” تتيح لكافة المستفيدين من خدمات الجوازات، بالتواصل المرئي مع مدير عام الجوازات، في جميع إدارات الجوازات بكافة مناطق المملكة.
يذكر أن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أكد في وقت سابق، أنه بإمكان متابعات الخليج 365 والمقيم إنهاء الإجراءات عبر خدمة أبشر من خلال الدخول على حسابه الشخصي.
وأضاف اللواء اليحيى أنه بإمكان متابعات الخليج 365 أو المقيم من خلال حسابه إرسال جميع الإجراءات عبر منصة أبشر، وعمل مسح ضوئي لهذه المعاملات أو الورقة أو الخدمة المطلوب وإرسالها للصندوق الموجود في أبشر.
وتابع مدير عام الجوازات، أن هناك فرق عمل في جميع إدارات الجوازات على مستوى المملكة مهمتها إنجاز العمل الذي ترغب فيه من خلال صندوق المراسلات.
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