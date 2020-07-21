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بدء التقديم على حركة النقل الخارجي للإداريين والإداريات عبر نظام فارس .. غداً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم لحركة النقل الخارجي للإداريين والإداريات يوم غدٍ الأربعاء ١ / ١٢ / ١٤٤١ عبر نظام فارس ويستمر حتى ٣٠ محرم ١٤٤٢هـ.
وأوضح نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي الموجه، في تعميم، لجميع الإدارات والأقسام والمكاتب المرتبطة فترات النقل للموظفين الإداريين، أن هذه الفترة ستكون الأولى بالرفع للنقل تبدأ من تاريخ 6 / 1 وتنتهي بتاریخ 7 / 30 من كل عام هجري.
وأشار التعميم، إلى أن الفترة الثانية للرفع بالنقل تبدأ من تاريخ 12 / 1 وتنتهي بتاريخ 1 / 30 من كل عام هجري.
ونوه عبدالرحمن العاصمي إلى أن جميع رفع طلبات النقل ستكون عن طريق الخدمة الذاتية في نظام فارس.
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