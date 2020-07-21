2020-07-21

بدء التقديم على حركة النقل الخارجي للإداريين والإداريات عبر نظام فارس .. غداً

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم لحركة النقل الخارجي للإداريين والإداريات يوم غدٍ الأربعاء ١ / ١٢ / ١٤٤١ عبر نظام فارس ويستمر حتى ٣٠ محرم ١٤٤٢هـ.

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وأوضح نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي الموجه، في تعميم، لجميع الإدارات والأقسام والمكاتب المرتبطة فترات النقل للموظفين الإداريين، أن هذه الفترة ستكون الأولى بالرفع للنقل تبدأ من تاريخ 6 / 1 وتنتهي بتاریخ 7 / 30 من كل عام هجري.

وأشار التعميم، إلى أن الفترة الثانية للرفع بالنقل تبدأ من تاريخ 12 / 1 وتنتهي بتاريخ 1 / 30 من كل عام هجري.

ونوه عبدالرحمن العاصمي إلى أن جميع رفع طلبات النقل ستكون عن طريق الخدمة الذاتية في نظام فارس.

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