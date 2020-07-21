بالصور والفيديو .. رفحاء تودع الكاتب صالح الشيحي

2020-07-21

متابعات الخليج 365 - رفحاء

شيعت جموع من المواطنين والمقيمين جنازة الكاتب صالح الشيحي صباح اليوم الثلاثاء في مقبرة محافظة رفحاء.

واستقبل ذوو صالح الشيحي، رحمه الله، المعزين في المقبرة بعد الفراغ من مراسم الدفن.

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وتوفي الكاتب الصحفي صالح الشيحي يوم أول أمس الأحد بمدينة الرياض بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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