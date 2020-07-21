، 5 أسرار عن "جبل دكا" بالسعودية لا يعرفها الكثيرون ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مرتفعات الشفا

تشتهر هذه المدينة بالكثير من الأماكن الطبيعية والجبلية والمنتجعات السياحية والمواقع التاريخية التي حولتها إلى مصيف الملوك قديماً، ومن المواقع الطبيعية الرائعة مجموعة جبل الشفا التي ترتفع 2240 متراً عن سطح البحر، وتعرف بأجوائها الباردة وطقسها الضبابي في أغلب فترات السنة وفيها مجموعة من المرتفعات أشهرها جبل دكا التي يشتهر بخمسة أسرار كثيرون لا يعرفونها

1- يستخدم الجبل لمعرفة مواعيد الصلاة والصيام والإفطار في شهر رمضان.

2- آخر موقع تغرب عنها الشمس في محافظة الطائف.

3- أكثر جبال الشفا مكسو بأشجار العرعر من السهل إلى قمته.

4- تصل درجة حرارة قمته إلى ما دون الصفر المئوي في فصل الشتاء.

5- ويعد جبل دكا من أشهر مرتفعات الشفا، وهو جزء من جبال الحجاز ويقع على بعد 25 كيلومتراً.

6- أعلى جبل في المنطقة وتصل قمته إلى 2500 متر.

ويمكن الوصول إليه من خلال الطرق المعبدة والحديثة ويقع منتزه جبل دكا على مساحة 10 آلاف متر مربع وتتوفر فيه مساحات كبيرة لإقامة حفلات الشواء والتخييم ومسار الهايكنج والتسلق الجبلي.

وتشتهر الطائف بإنتاج الورود التي أسهمت في انتشار صناعة العطريات وماء الورد الطائفي الذي يصنف بأنه الأجود ضمن نظرائه في العالم، وكذلك تشتهر بزراعة الفواكه، لعل من أشهرها الرمان الطائفي والتين الشوكي (البرشومي) والعنب بأنواعه.

Advertisements