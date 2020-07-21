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أفادت وزارة الصحة بأن عيادات "تطمن" التي خصصتها وزارة الصحة؛ تقدّم الخدمة لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، مثل "ارتفاع في درجة الحرارة، ضيق في التنفس، ألم في الصدر، سعال، احتقان في الحلق، إسهال أو فقدان حاستي الشم والتذوق".
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: دون حجز موعد مسبق، توجه لأقرب عيادة "تطمن" لك لتتلقى العلاج والرعاية الطبية، وتعمل العيادات طوال أيام الأسبوع.
وزارة الصحة عيادات تطمن
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 02:41 PM
تقدّم الخدمة لكل من يشعر بأعراض كورونا دون حجز موعدمتى يلزمك الذهاب إلى عيادات "تطمن"؟ "الصحة" توضح
أفادت وزارة الصحة بأن عيادات "تطمن" التي خصصتها وزارة الصحة؛ تقدّم الخدمة لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، مثل "ارتفاع في درجة الحرارة، ضيق في التنفس، ألم في الصدر، سعال، احتقان في الحلق، إسهال أو فقدان حاستي الشم والتذوق".
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: دون حجز موعد مسبق، توجه لأقرب عيادة "تطمن" لك لتتلقى العلاج والرعاية الطبية، وتعمل العيادات طوال أيام الأسبوع.
، متى يلزمك الذهاب إلى عيادات "تطمن"؟ "الصحة" توضح ،
المصدر : الخليج 365
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