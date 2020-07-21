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"أعمل نفسك ميت"، كانت هذه الحكمة وراء نجاة امرأة من ثور أمريكي، حين سقطت أرضًا وهو يطاردها في حديقة يلوستون الوطنية بولاية مونتانا.
وبثت محطة تلفزيون "كيه بي زد كيه" الإخبارية، فيديو للحادث، كشف عن لحظة مطاردة ثور أمريكي لرجل وامرأة في المتنزه، وبالفعل تمكن الرجل من الهرب، لكن المرأة تعثرت وسقطت أرضًا، وأدركت أنها قد تدفع حياتها ثمنًا إن حاولت مقاومة ثور ضخم يبلغ وزنه حوالي طن.
وتقول المحطة على موقعها، لجأت المرأة إلى الحيلة، فادعت أنها ميتة ورقدت على الأرض دون حراك، وهنا أصيب الثور بالحيرة والدهشة وظل واقفًا مرتبكًا، ثم غادر المكان دون أن يصيب المرأة بأي خدش.
وقالت "كيه بي زد كيه" في عام 2015، بدأت حديقة يلوستون الوطنية تصدر كتيبات تحذير للزوار، بعد تعرض بعضهم لهجمات من الثيران، وهو ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح بسبب الطعن في ثلاثة أشهر.
وأكدت الحديقة على ضرورة الابتعاد عن أماكن وطرق تحرك الثور الأمريكي لمسافة 25 ياردة على الأقل، والجري أو الاحتماء خلف ساتر إذا شعر الزائر بأن الثور هائج ويستعد الهجوم، لافتة إلى أن وزن الثور يبلغ حوالي الطن، وتصل سرعته إلى 40 ميلاً في الساعة، وهو ما يجعله شديد الخطورة.ثور أمريكي حديقة يلوستون الوطنية
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 02:27 PM
أدركت أنها قد تدفع حياتها ثمنًا إن حاولت مقاومته"أعمل نفسك ميت".. شاهد كيف رقدت امرأة فأصيب الثور بالحيرة
"أعمل نفسك ميت"، كانت هذه الحكمة وراء نجاة امرأة من ثور أمريكي، حين سقطت أرضًا وهو يطاردها في حديقة يلوستون الوطنية بولاية مونتانا.
وبثت محطة تلفزيون "كيه بي زد كيه" الإخبارية، فيديو للحادث، كشف عن لحظة مطاردة ثور أمريكي لرجل وامرأة في المتنزه، وبالفعل تمكن الرجل من الهرب، لكن المرأة تعثرت وسقطت أرضًا، وأدركت أنها قد تدفع حياتها ثمنًا إن حاولت مقاومة ثور ضخم يبلغ وزنه حوالي طن.
وتقول المحطة على موقعها، لجأت المرأة إلى الحيلة، فادعت أنها ميتة ورقدت على الأرض دون حراك، وهنا أصيب الثور بالحيرة والدهشة وظل واقفًا مرتبكًا، ثم غادر المكان دون أن يصيب المرأة بأي خدش.
وقالت "كيه بي زد كيه" في عام 2015، بدأت حديقة يلوستون الوطنية تصدر كتيبات تحذير للزوار، بعد تعرض بعضهم لهجمات من الثيران، وهو ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح بسبب الطعن في ثلاثة أشهر.
وأكدت الحديقة على ضرورة الابتعاد عن أماكن وطرق تحرك الثور الأمريكي لمسافة 25 ياردة على الأقل، والجري أو الاحتماء خلف ساتر إذا شعر الزائر بأن الثور هائج ويستعد الهجوم، لافتة إلى أن وزن الثور يبلغ حوالي الطن، وتصل سرعته إلى 40 ميلاً في الساعة، وهو ما يجعله شديد الخطورة.
، "أعمل نفسك ميت".. شاهد كيف رقدت امرأة فأصيب الثور بالحيرة ،
المصدر : الخليج 365
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