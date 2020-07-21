شكرا لمتابعة خبر عن "طب جدة" يحذر من "القولون التقرحي" ويحسم الجدل حول انتشاره بالجسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أكد الدكتور معتز هاشم وكيل كلية الطب بجامعة جدة على أهمية متابعة مرض القولون التقرحي أثناء العلاج وبعده .

وقال "هاشم" عبر حسابه على "تويتر " ان هذا المرض يصيب القولون فقط ولا يعدي أعضاء أخرى بالجسم ومن الممكن ان يكون في القولون كله او جزء منه في المستقيم او اليسار .

وأشار ان ابرز أعراضه الإسهال المزمن او ظهور دم مع الإسهال او التبرز ، مؤكداً على أهمية المتابعة من الطبيب لتحديد العلاج المناسب والمتابعة بعد العلاج للتأكد من عدم وجود اي مضاعفات او زوائد لحمية .