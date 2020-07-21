شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إطلاق حملة لضبط المخالفات ومعالجة السلبيات بنشاط تأجير السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذت الهيئة العامة للنقل حملة تفتيشية على نشاط قطاع تأجير السيارات، وذلك بالتعاون مع الأمن العام ووزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية. نفذت الهيئة العامة للنقل حملة تفتيشية على نشاط قطاع تأجير السيارات، وذلك بالتعاون مع الأمن العام ووزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية. وقامت الحملة برصد وضبط المخالفات، ومعالجة السلبيات التي تواجه النشاط، والتأكد من جودة الخدمات والالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالنشاط. وأوضح لؤي الخطيب، مدير إدارة الخدمة بالهيئة العامة للنقل، أن الحملة ترصد المخالفات بالمكاتب التى تعمل بدون ترخيص، وكذلك رصد المخالفين لقرار توطين النشاط. وأكد، في حديث لقناة الإخبارية، أن الهدف من الحملة المحافظة على الاستثمار النظامي في نشاط تأجير السيارات، والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. إطلاق حملة لضبط المخالفات ومعالجة السلبيات بنشاط تأجير السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.