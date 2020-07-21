بالفيديو.. تشييع جثمان الكاتب صالح الشيحي في رفحاء

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الرياض - علي القحطاني - رفحاء (صدى): شهدت محافظة رفحاء، اليوم الثلاثاء، تشييع جثمان الكاتب الراحل صالح الشيحي. شهدت محافظة رفحاء، اليوم الثلاثاء، تشييع جثمان الكاتب الراحل صالح الشيحي. وأظهر مقطع فيديو حضور عدد كبير من أقارب ومعارف الكاتب الراحل إلى المقبرة التى دفن بها. يذكر أن الكاتب قد تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية، ونقل على إثرها إلى المستشفى، ورحل عن عالمنا أول أمس، الأحد، بعد معاناة مع المرض. إقرأ أيضا:

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