شكرا لمتابعة خبر عن توفير خدمة "التاكسي الأخضر" بمطار جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): بدأت الدفعة الأولى من التاكسي الأخضر خدماتها بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ، وذلك بعد توفرها في مطار الملك خالد الدولي بداية العام . بدأت الدفعة الأولى من التاكسي الأخضر خدماتها بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ، وذلك بعد توفرها في مطار الملك خالد الدولي بداية العام . وسيوفر " التاكسي الأخضر " خدمة الدفع الإلكتروني وزر الطوارئ وشاشة للسعر وكاميرا مراقبة وتتبع عبر الهواتف المحمولة وغيرها من التطورات التي تمثل نقلة نوعية في الشكل والخدمات . وكانت الهيئة العامة للنقل قد بدأت تنفيذ برنامج تدريب لسائقي الأجرة في جميع أنحاء المملكة على المركبات الجديدة للعمل على رفع كفاءة مهارات السائقين مع الركاب والمعتمرين والسياح .

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