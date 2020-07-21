شكرا لمتابعة خبر عن الأطفال الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، فئة الأطفال المعرضين أكثر من غيرهم لمضاعفات الإصابة بالفيروس المستجد، وهم من لديهم أمراض القلب الخلقية التي أصيبوا بها منذ الولادة.
وقالت الصحة، أن ذلك بالإضافة إلى الأطفال من مرضى أمراض الرئة المزمنة، ومن يستخدمون أدوية تثبيط المناعة، ومرضى السكري، ومرضى الربو؛ مشددة على ضرورة اتباع عدد من الإجراءات الوقائية مثل الاستمرار بالخطة العلاجية الخاصة بالطفل، والتأكد من توفر كمية كافية من أدويته.
وفي السياق نفسه، أشارت وزارة الصحة إلى ضرورة مراعاة أخذ الأطفال جميع اللقاحات لمنع الإصابة بأمراض أخرى، إلى جانب استشارة طبيب عبر تطبيق صحة عند الحاجة.
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