شكرا لمتابعة خبر عن رفع ستار الكعبة المشرفة ووضع حواجز حولها بسبب «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت تقارير بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ستبدأ برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريباً، وجرت هذة العادة منذ صدر الإسلام، وذلك للحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة.

وتابعت التقارير بأنه نظرا للجائحة سيتم وضع حواجز حول الكعبة، ومشرفين لمنع القرب منها ومن ضمن هذة الإجراءات منع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله وذلك تطبيقاً للإجراءات الإحترازية .

و كانت ترفع أستار الكعبة المشرفة قديماً، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك، وذلك بحكم أنها الوسيلة الوحيدة آنذاك للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.